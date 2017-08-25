СК допрашивает по делу о ДТП на Кубани водителя и владельца автобуса

На Кубани автобус с рабочими упал в море

На Кубани автобус с рабочими упал в море

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Следствие допрашивает в качестве подозреваемых по делу об аварии с перевозившим рабочих автобусом на Кубани водителя и индивидуального предпринимателя, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следователи работают с теми пострадавшими, чье состояние здоровья это позволяет. Допрашиваются в качестве подозреваемых водитель автобуса и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе", — сказала она.

Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море во время возвращения с вахты. По данным следствия, подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз", который входит в систему порта "Тамань". По данным МЧС РФ, погибли 17 человек. В списке погибших, опубликованном пресс-службой Темрюкского района, где произошло ЧП, фигурируют 18 фамилий.