В Москве школьница отбилась от насильника, укусив его за руку

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Московская школьница смогла отбиться от насильника в подземном переходе, укусив его за руку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел несколько дней назад.

"В полицию поступило сообщение от матери 10-классницы, которая сообщила о том, что на ее дочь напал насильник в подземном переходе на Севастопольском проспекте. Однако 15-летней девочка удалось вырваться: когда насильник прижал ее к стене, она укусила его за руку и сбежала", — сказал собеседник агентства.

По его словам, следователи уже возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемого разыскивает полиция.