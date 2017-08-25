Семьям погибших в ДТП с автобусом на Кубани выплатят по миллиону рублей

СОЧИ, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял решение об оказании адресной материальной помощи семьям жителей Краснодарского края, погибшим в аварии в поселке Волна в Темрюкском районе, а также о выплате денежных средств пострадавшим, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Родственникам погибших выплатят по одному миллиону рублей. Кроме того, Вениамин Кондратьев поручил главам районов оказать всю необходимую помощь при организации похорон", — говорится в сообщении краевых властей.

Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз", опрокинулся в море во время возвращения с вахты. По данным следствия, подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз", который входит в систему порта "Тамань". По данным МЧС РФ, погибли 17 человек. В списке погибших, опубликованном пресс-службой Темрюкского района, фигурируют 18 фамилий.