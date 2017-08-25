В Чечне убили депутата республиканского парламента

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Чечне по факту убийства депутата республиканского парламента, сообщили в пятницу в Следственном комитете.

По предварительным данным, в пятницу около 8 утра депутат выехал на своем автомобиле на работу. На дороге в Ачхой-Мартановском районе его автомобиль обстреляли неизвестные, что привело к дорожно-транспортному происшествию, в результате которого депутат скончался.

"…Возбуждено уголовное дело по факту убийства депутата местного парламента по признакам преступлений", предусмотренных статьями УК "убийство" и "незаконный оборот оружия", указано в сообщении.