Помощник Шанцева ездил в КНР не за госсчет, заявили организаторы отдыха

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг – РИА Новости. Руководитель пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области Роман Скудняков ездил на конкурс красоты в Китай за счет компании-организатора поездки, сообщила генеральный директор ООО "Созвездие Поволжья" Ирина Цыбина
Генеральный директор ООО "Созвездие Поволжья" Ирина Цыбина опровергла информацию о поездке руководителя пресс-службы регионального правительства за счет областного бюджета. "Роман ездил по договору о добровольном сотрудничестве за счет средств организаторов поездки. Мы пояснили прокуратуре, что помощь от областного бюджета – это лишь часть денежных средств, которые мы потратили на организацию мероприятия", — сказала она.
Цыбина также сообщила, что сестра Рыхловой Людмила сама оплачивала поездку в Китай. "Информация о том, что сестра Ольги Рыхловой Людмила посетила Китай за счет средств областного бюджета, не соответствует действительности. Людмила оплачивала поездку в Китай из личных средств, что подтверждено выпиской из банка", — добавила она.
В свою очередь руководитель пресс-службы областного правительства Роман Скудняков сообщил журналистам, что предложение об участии в поездке в Китай ему сделала супруга. "Она сообщила, что организаторам мероприятия, помимо создания демонстрационных нарядов, нужна помощь в переводе на английский язык и обеспечение логистики. Меня устроили условия моего волонтерского договора, в котором были прописаны обязательства сторон, в том числе обязанность организаторов оплатить проезд и проживание в Китае в дни проведения мероприятия", — пояснил он, отметив, что в претензиях прокуратуры есть ряд неточностей.