Москва
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Происшествия

Помощник Шанцева ездил в КНР не за госсчет, заявили организаторы отдыха

15:3725.08.2017
(обновлено: 15:38 25.08.2017)
01203
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры России и США. Архивное фотоДенежные купюры России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг – РИА Новости. Руководитель пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области Роман Скудняков ездил на конкурс красоты в Китай за счет компании-организатора поездки, сообщила генеральный директор ООО "Созвездие Поволжья" Ирина Цыбина

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Главу пресс-службы Шанцева заподозрили в отдыхе на миллион бюджетных рублей
Ранее прокуратура Нижегородской области в ходе проверки установила, что руководитель пресс-службы регионального правительства в период отпуска в декабре 2016 года с супругой и ее сестрой ездил в Китай на международный конкурс красоты "Mrs. Globe", а оплата расходов, связанных с поездкой, на сумму более 1 миллиона рублей была произведена из резервного фонда областного бюджета. По информации ведомства, выделенные средства на поездку за рубеж перечислены компании "Созвездие Поволжья", которая занимается организацией праздничных мероприятий по договорам, заключенным без конкурсных процедур.

Генеральный директор ООО "Созвездие Поволжья" Ирина Цыбина опровергла информацию о поездке руководителя пресс-службы регионального правительства за счет областного бюджета. "Роман ездил по договору о добровольном сотрудничестве за счет средств организаторов поездки. Мы пояснили прокуратуре, что помощь от областного бюджета – это лишь часть денежных средств, которые мы потратили на организацию мероприятия", — сказала она.

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Размер ущерба от коррупции за 2,5 года превысил 130 млрд рублей
По ее словам, председатель нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова получила поддержку в соответствии с волонтерским договором, поскольку являлась официальным дизайнером российской делегации и занималась разработкой костюмов российской участницы Юлии Ступишиной.

Цыбина также сообщила, что сестра Рыхловой Людмила сама оплачивала поездку в Китай. "Информация о том, что сестра Ольги Рыхловой Людмила посетила Китай за счет средств областного бюджета, не соответствует действительности. Людмила оплачивала поездку в Китай из личных средств, что подтверждено выпиской из банка", — добавила она.

В свою очередь руководитель пресс-службы областного правительства Роман Скудняков сообщил журналистам, что предложение об участии в поездке в Китай ему сделала супруга. "Она сообщила, что организаторам мероприятия, помимо создания демонстрационных нарядов, нужна помощь в переводе на английский язык и обеспечение логистики. Меня устроили условия моего волонтерского договора, в котором были прописаны обязательства сторон, в том числе обязанность организаторов оплатить проезд и проживание в Китае в дни проведения мероприятия", — пояснил он, отметив, что в претензиях прокуратуры есть ряд неточностей.

Александр Русецкий. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Генеральной прокуратуры РФ
Около 380 чиновников уволили за коррупцию в 2016 году
По данным прокуратуры, на протяжении нескольких лет Скудняков предоставлял работодателю недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. "Если говорить в целом, я признаю, что за два года, списывая данные моих доходов и доходов супруги с различных документов и справок, неумышленно исказил уровень совокупного дохода своей семьи на 1 891 рубль, задекларировав больше фактического. Очевидно, что никакого умысла в этом не было", — сказал он.

Преступления и наказания российских чиновников
Обвинения, преступления и наказания российских чиновников
Комментировать
Происшествия
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена