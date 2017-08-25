Помощник Шанцева ездил в КНР не за госсчет, заявили организаторы отдыха

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг – РИА Новости. Руководитель пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области Роман Скудняков ездил на конкурс красоты в Китай за счет компании-организатора поездки, сообщила генеральный директор ООО "Созвездие Поволжья" Ирина Цыбина

Ранее прокуратура Нижегородской области в ходе проверки установила, что руководитель пресс-службы регионального правительства в период отпуска в декабре 2016 года с супругой и ее сестрой ездил в Китай на международный конкурс красоты "Mrs. Globe", а оплата расходов, связанных с поездкой, на сумму более 1 миллиона рублей была произведена из резервного фонда областного бюджета. По информации ведомства, выделенные средства на поездку за рубеж перечислены компании "Созвездие Поволжья", которая занимается организацией праздничных мероприятий по договорам, заключенным без конкурсных процедур.

Генеральный директор ООО "Созвездие Поволжья" Ирина Цыбина опровергла информацию о поездке руководителя пресс-службы регионального правительства за счет областного бюджета. "Роман ездил по договору о добровольном сотрудничестве за счет средств организаторов поездки. Мы пояснили прокуратуре, что помощь от областного бюджета – это лишь часть денежных средств, которые мы потратили на организацию мероприятия", — сказала она.

По ее словам, председатель нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова получила поддержку в соответствии с волонтерским договором, поскольку являлась официальным дизайнером российской делегации и занималась разработкой костюмов российской участницы Юлии Ступишиной.

Цыбина также сообщила, что сестра Рыхловой Людмила сама оплачивала поездку в Китай. "Информация о том, что сестра Ольги Рыхловой Людмила посетила Китай за счет средств областного бюджета, не соответствует действительности. Людмила оплачивала поездку в Китай из личных средств, что подтверждено выпиской из банка", — добавила она.

В свою очередь руководитель пресс-службы областного правительства Роман Скудняков сообщил журналистам, что предложение об участии в поездке в Китай ему сделала супруга. "Она сообщила, что организаторам мероприятия, помимо создания демонстрационных нарядов, нужна помощь в переводе на английский язык и обеспечение логистики. Меня устроили условия моего волонтерского договора, в котором были прописаны обязательства сторон, в том числе обязанность организаторов оплатить проезд и проживание в Китае в дни проведения мероприятия", — пояснил он, отметив, что в претензиях прокуратуры есть ряд неточностей.

По данным прокуратуры, на протяжении нескольких лет Скудняков предоставлял работодателю недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. "Если говорить в целом, я признаю, что за два года, списывая данные моих доходов и доходов супруги с различных документов и справок, неумышленно исказил уровень совокупного дохода своей семьи на 1 891 рубль, задекларировав больше фактического. Очевидно, что никакого умысла в этом не было", — сказал он.