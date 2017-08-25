В России начался второй заочный суд над Браудером

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Дело основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера о неуплате налогов передано в Тверской суд Москвы, но он не собирается принимать в нем участия и отозвал своего адвоката, сообщил РИА Новости в пятницу защитник Александр Антипов.
"Ни Браудер, ни я, ни Черкасов (второй фигурант дела), ни его адвокат в деле участвовать не собираемся", — сказал адвокат.
Он добавил, что такова была позиция его доверителя, адвокат направил в суд официальное уведомление с объяснением причин.
"В деле сейчас "сидит" дежурный адвокат, назначенный судом в порядке 51-й статьи УПК", — отметил Антипов.
Согласно картотеке суда, следующее заседание по делу назначено на 7 сентября.
Уильям Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.
В феврале Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Черкасова и Браудера и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, либо с момента их фактического задержания в России.
Браудер и Черкасов объявлены в международный розыск и проживают в Лондоне.