В России начался второй заочный суд над Браудером

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Дело основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера о неуплате налогов передано в Тверской суд Москвы, но он не собирается принимать в нем участия и отозвал своего адвоката, сообщил РИА Новости в пятницу защитник Александр Антипов.

В 2013 году Браудер уже был заочно осужден российским судом на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях.

"Ни Браудер, ни я, ни Черкасов (второй фигурант дела), ни его адвокат в деле участвовать не собираемся", — сказал адвокат.

Он добавил, что такова была позиция его доверителя, адвокат направил в суд официальное уведомление с объяснением причин.

"В деле сейчас "сидит" дежурный адвокат, назначенный судом в порядке 51-й статьи УПК", — отметил Антипов.

Согласно картотеке суда, следующее заседание по делу назначено на 7 сентября.

Уильям Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.

Браудеру вменяется организация уклонения от уплаты налогов, организация преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента. По словам адвоката, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и вывод за рубеж акций компании "Газпром". Следствие оценило общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова по делу о преднамеренном банкротстве и налоговых преступлениях в 3,5 миллиарда рублей.

В феврале Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Черкасова и Браудера и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, либо с момента их фактического задержания в России.

Браудер и Черкасов объявлены в международный розыск и проживают в Лондоне.