Из автобуса, рухнувшего в море на Кубани, спасли 33 человека

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. По уточненным данным, при падении автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края выжили 33 человека, рассказал РИА Новости представитель МЧС.
"Предварительно, в автобусе находились 50 человек, обнаружены тела 17 погибших, спасены 33 человека, 32 из них госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства.
ДТП произошло в районе поселка Волна. По неустановленным причинам, автобус съехал с трассы и сорвался в воду.
Автобус, принадлежащий компании "ОТЭКО-Портсервис", перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз".
Дорога, с которой упал автобус, используется для передвижения внутри порта. Основная версия аварии — нарушение правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Власти Краснодарского края пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. В Краснодарский край вылетел замглавы Роструда Иван Шкловец, а глава Минтранса Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика.
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