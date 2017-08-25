Из автобуса, рухнувшего в море на Кубани, спасли 33 человека

ДТП с автобусом на Кубани (41)

На Кубани автобус с рабочими упал в море

На Кубани автобус с рабочими упал в море

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. По уточненным данным, при падении автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края выжили 33 человека, рассказал РИА Новости представитель МЧС.

"Предварительно, в автобусе находились 50 человек, обнаружены тела 17 погибших, спасены 33 человека, 32 из них госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства.

Семь человек находятся в тяжелом состоянии, заявили в краевом Минздраве.

ДТП произошло в районе поселка Волна. По неустановленным причинам, автобус съехал с трассы и сорвался в воду.

Автобус, принадлежащий компании "ОТЭКО-Портсервис", перевозил рабочих подрядной организации и компании "Таманьнефтегаз".

Дорога, с которой упал автобус, используется для передвижения внутри порта. Основная версия аварии — нарушение правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

На месте ДТП работают более 80 спасателей и 27 единиц техники. Упавший в море автобус подняли краном на берег.

Власти Краснодарского края пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. В Краснодарский край вылетел замглавы Роструда Иван Шкловец, а глава Минтранса Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика.

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