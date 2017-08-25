Автобус упал в море на Кубани, двигаясь по технологической дороге

СОЧИ, 25 авг — РИА Новости. Дорога на пирсе в Темрюкском районе, где в пятницу опрокинулся в море автобус с рабочими, не для общего пользования, она используется для передвижения внутри порта, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

"Эта дорога не региональная, не в нашей сфере ответственности. Это произошло внутри морпорта, на пирсе, то есть это дорога не общего пользования, а обеспечивающая непосредственно передвижения по территории порта, между причалами, технологическая", — сообщили в отделе планирования дорожных работ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

По последним данным, в аварии погибли 17 человек, 27 спасены.