МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Прокурор попросил суд назначить шесть месяцев исправительных работ Александру Орлову, ударившему корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в день ВДВ, передает корреспондент РИА Новости из зала мирового судебного участка 396, где в особом порядке рассматривается уголовное дело.

"Прошу назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев", — сказала прокурор.

Перед заседанием Орлов подошел к потерпевшему и принес свои извинения, также свои извинения он направил корреспонденту телеграммой с просьбой о заключении мировой.