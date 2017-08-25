Следователи выясняют причину смерти волонтера, избитого у мемориала Немцову

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Причина смерти волонтера, избитого у импровизированного мемориала Борису Немцову в Москве, вероятнее всего, не криминальная, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Волонтер Иван Скрипниченко, в середине августа подвергшийся нападению во время дежурства у мемориала Немцову на Большом Москворецком мосту, скончался спустя несколько дней, сообщил ранее РИА Новости соратник Немцова, оппозиционер Илья Яшин. При этом он уточнил, что пока не видел официального заключения экспертов. В НИИ имени Склифосовского агентству подтвердили, что Скрипниченко действительно поступал в медучреждение 15 августа и на следующий день был выписан после диагностики.

"Пока в ситуации разбираются следователи, но, вероятнее всего, причина смерти не криминальная", — сказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, если удастся доказать связь между его смертью и ударом, который он получил возле мемориала, правоохранители возбудят уголовное дело. Сейчас эта версия также рассматривается, сообщил источник.