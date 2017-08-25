"Рухнул в море". В ДТП с автобусом погибли 16 рабочих "Таманьнефтегаза"

ДТП с автобусом на Кубани (25)

Поисковая операция на месте падения автобуса в Керченский пролив в поселке Волна Краснодарского края

Поисковая операция на месте падения автобуса в Керченский пролив в поселке Волна Краснодарского края

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Краснодарском крае автобус, перевозивший вахтовых рабочих "Таманьнефтегаза", упал в море с четырехметровой высоты. Погибли 16 человек, сообщили РИА Новости в МЧС.

ДТП произошло в районе поселка Волна. По неустановленным причинам, автобус съехал с трассы и сорвался в воду.

Основная версия аварии – нарушение правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Автобус подняли на берег при помощи крана. Спасены 24 человека, восемь из них попали в Темрюкскую центральную районную больницу.

На месте ДТП работают более 80 спасателей и 27 единиц техники.

Помощь с воды и воздуха

Для поиска людей на месте падения автобуса дополнительно привлекли водолазов из Крыма. Из Краснодара направлен вертолет санитарной авиации с бригадой медиков для эвакуации пострадавших.

Власти Краснодарского края заверили, что готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Как сообщает kuban24.tv, губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил подготовить жилье для родных погибших рабочих.

В Краснодарский край уже вылетел заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

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