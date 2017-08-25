На Кубани госпитализировали 19 человек после падения автобуса в море

Поисковая операция на месте падения автобуса в Керченский пролив в поселке Волна Краснодарского края

Поисковая операция на месте падения автобуса в Керченский пролив в поселке Волна Краснодарского края

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Девятнадцать человек доставлены в больницы после падения автобуса в воду в Темрюкском районе Краснодарского края, еще пять человек находятся в пути в медучреждения, сообщил РИА Новости представитель МЧС РФ.

"Одиннадцать человек доставлены в Таманскую городскую больницу, еще восемь – в Темрюкскую центральную районную больницу. Пять человек доставляются для осмотра в лечебные учреждения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние госпитализированных в Темрюкскую больницу оценивается как тяжелое и средней тяжести. Состояние 11 человек в Таманской больнице, предварительно, легкой степени тяжести.

По последним данным МЧС, в результате падения автобуса 16 человек погибли, 24 спасены. Судьба еще одного человека остается неизвестной.

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