Замглавы Роструда вылетел в Краснодарский край в связи с крушением автобуса

ДТП с автобусом на Кубани (21)

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец вылетает в Краснодарский край в связи с крушением автобуса на Кубани, сообщает пресс-служба ведомства.

Жертвами падения автобуса в море на Кубани стали 14 человек, спасены 24 человека, сообщили журналистам в региональном главке МЧС. Как заявил РИА Новости источник в экстренных службах региона, предварительной причиной ЧП стало нарушение ПДД. По данным МЧС, автобус принадлежит компании, ведущей строительство пирса для "Таманьнефтегаза".

"Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец вылетает в Краснодарский край для участия в расследовании причин и обстоятельств падения автобуса в Керченский пролив", — говорится в сообщении.