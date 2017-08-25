В МЧС рассказали подробности о работе на месте ДТП с автобусом на Кубани

ДТП с автобусом на Кубани (22)

КРАСНОДАР, 25 авг — РИА Новости. Двадцать водолазов МЧС и две мобильные водолазные установки работают на месте падения автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

По последним данным, жертвами падения автобуса в море на Кубани стали 14 человек, спасены 24 человека.

"На месте работают 20 водолазов МЧС России, также две мобильные водолазные установки. Организовано привлечение водолазов из Республики Крым", — сказал Гавриляк.