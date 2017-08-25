В Перми вынесли приговор таксисту, изнасиловавшему и убившему школьницу

УФА, 25 авг – РИА Новости, Рамиля Салихова. Пермский таксист, изнасиловавший и убивший 10-летнюю школьницу, лишен свободы на пожизненный срок и заплатит матери убитого ребенка компенсацию за моральный вред в размере 2 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы пермского краевого суда, где был оглашен приговор в пятницу.

По данным СУСК РФ по Пермскому краю, инцидент произошел 2 марта 2017 года в Мотовилихинском районе города Перми. Таксист насильно посадил 10-летнюю школьницу в машину, вывез ее в безлюдное место правобережной части города, где в автомобиле изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера. Потом мужчина убил девочку, спрятав её тело в снегу в 75 километрах от краевого центра. Были организованы масштабные поиски девочки, 3 марта ее тело было найдено, а таксист задержан и арестован.

"Сегодня краевой суд огласил приговор в отношении 46-летнего таксиста. Он будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима, там же пройдет лечение у психиатра. Кроме того, по решению суда мужчина заплатит матери девочки компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей", — сообщил агентству представитель суда.