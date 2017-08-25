Зоозащитники назвали приговор "хабаровским живодеркам" слишком мягким

ХАБАРОВСК, 25 авг — РИА Новости. Зоозащитники считают слишком мягким приговор по делу о жестоких убийствах животных в Хабаровске и планируют обжаловать его, сообщила журналистам председатель организации "Зоозащита ДВ" Наталья Коваленко.

В пятницу районный суд Хабаровска признал Алену Савченко виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти и вражды и назначил ей 4 года и 3 месяца лишения свободы. Алина Орлов получила 3 года и 10 дней, их приятель Виктор Смышляев приговорен к трем годам лишения свободы.

"Конкретно по статье "жестокое обращение с животными" Орлова и Савченко получили по 150 часов работ. Основные сроки, связанные с лишением свободы, пошли по другим статьям. Считаем, что это недостаточное наказание, скорее всего, обжалуем его", — сказала Коваленко.

По мнению зоозащитников, осужденные должны получить не менее 5 лет тюрьмы каждый. Коваленко напомнила, что жертвами живодерок стали 15 животных и птиц.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко, следствием и судом установлено, что две несовершеннолетние подруги с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали. Также 28 июля 2016 года девушки совершили разбойное нападение на жителя Хабаровска.

Кроме того, расследуя обстоятельства этого дела, следователи выявили иные эпизоды преступной деятельности. В СК сообщили, что в 2015 и 2016 годах одна из девушек неоднократно размещала на странице в социальной сети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих, а в 2016 году она совместно со знакомым изготовила и разместила в интернете "видеозапись, содержащую сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе".