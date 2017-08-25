В Туве нашли всех пятерых детей, пропавших в тайге

КРАСНОЯРСК, 25 авг — РИА Новости. Поисковые группы нашли всех пятерых детей, пропавших в тайге в Тандинском районе Тувы, сообщила РИА Новости официальный представитель МЧС республики Луиза Севил.

Ранее МЧС Тувы сообщило, что в Тандинском районе пятеро детей в возрасте 10-14 лет ушли в лес за кедровыми шишками и не вернулись. На поиски из Красноярска вылетел Ми-8 с собаками и спасателями. Детей искали более 80 человек, техника и беспилотные аппараты.

"Найдены в 11.10 (7.10 мск – ред.). Все пятеро, с ними все нормально", — сказала собеседница агентства.