В Бурейском районе Амурской области после аварии на ГЭС ввели режим ЧС

ХАБАРОВСК, 25 авг — РИА Новости. Администрация Бурейского района Амурской области ввела режим ЧС после повреждения затвора водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС, во всех населенных пунктах ниже по течению реки Бурея установлены временные гидропосты, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным Нижнебурейской ГЭС, в четверг в 14.24 мск при штатном маневрировании в пролете №1 водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС произошло повреждение затвора и подтопление пристанционной площадки. Пострадавших нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило.

Сейчас пропуск воды через Нижне-Бурейскую ГЭС ведется через пролет №1 водосливной плотины, остальные пролеты закрыты. Сбросной расход — 2,6 тысячи кубометров в секунду, приток около 700 кубометров в секунду, уровень верхнего бьефа 137,9 метра. Такой уровень сбросов не представляет угрозы для населенных пунктов ниже по течению. Их подтопление начинается при сбросах с Нижне-Бурейской ГЭС, превышающих 7,5 тысячи кубометров в секунду. Сейчас идет подготовка к ремонтно-восстановительным работам. Пристанционная площадка осушена.

"В Бурейском районе состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором принято решение о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации. Во всех населенных пунктах, расположенных ниже по течению от Нижне-Бурейской ГЭС, ведется мониторинг уровня воды в реке Бурее, здесь созданы временные гидропосты. Главами поселений проведен подворовый обход и оповещение населения. Угрозы подтопления населенным пунктам нет", — информирует МЧС.

Отмечается, что ситуация в связи с аварией на Нижне-Бурейской ГЭС находится на контроле ГУМЧС России по Амурской области. На месте происшествия работает оперативная группа Бурейского пожарно-спасательного гарнизона, из Благовещенска следует оперативная группа регионального главка МЧС. В Главном управлении создан оперативный штаб.