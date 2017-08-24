Адвокаты Изместьева будут готовы подать прошение о помиловании в сентябре

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Адвокаты экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, приговоренного к пожизненному заключению, будут готовы подать прошение о его помиловании не раньше 5 сентября, хотят собрать дополнительные материалы из региона, сообщила РИА Новости глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева.

Мосгорсуд в конце декабря 2010 года приговорил Изместьева к пожизненному заключению по ряду уголовных статьей. Ранее Алексеева сообщала, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, приехавшим лично поздравить ее с юбилеем, попросила главу государства помиловать Изместьева; президент, по ее словам, согласился. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что помилование возможно, но на это потребуется время. В середине августа глава МХГ сообщила, что Изместьев написал прошение о помиловании, но пока не подавал его.

"У меня сегодня были его адвокаты, они сказали, что они будут готовы подать прошение о помиловании числа пятого — 5 сентября. Они должны собрать дополнительные материалы из Башкирии: дополнительно просьба от курултая (парламента региона – ред.), который просит его помиловать и так далее", — сообщила Алексеева в четверг.

Она уточнила, что необходимо составить ходатайство, с документом нужно будет ознакомиться самому Изместьеву, правозащитница также хотела бы взглянуть на это прошение – "все это займет время".