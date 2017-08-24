В Мытищах ребенок скончался в реанимации, вероятно, отравившись наркотиками

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Малолетний ребенок скончался в реанимации в Мытищах, предварительная причина смерти — отравление наркотиками, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Следователи выяснили, что 26 июля родители взяли малолетнего ребенка с собой в гости. Около трех часов ночи мать обнаружила, что малыш не дышит.

"В тяжелом состоянии ребенок был доставлен в реанимационное отделение ГБУЗ МО "Мытищинская ГКБ", где около 19 часов скончался. Предварительная причина смерти малолетнего — отравление наркотическим веществом", — сказала Иванова.

Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда, повлекшего смерь потерпевшего. По подозрению в совершении преступления была задержана 41-летняя женщина, в гостях у которой находился ребенок с родителями.