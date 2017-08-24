Медики рассказали о состоянии пострадавших при нападении на заводе ГАЗ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг — РИА Новости. Пострадавшие при нападении на Горьковском автозаводе находятся в стабильном состоянии, врачи отмечают у них положительную динамику, сообщили РИА Новости в больнице, где находятся пациенты.

"Состояние пострадавших стабильное, ухудшений нет, наблюдается положительная динамика", — сказал собеседник агентства.

СК РФ сообщил в среду, что на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным ведомства, мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Как отмечал СК, преступление совершено на почве ревности.

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