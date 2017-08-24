Пострадавший при нападении на заводе ГАЗ переведен из реанимации в палату

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг – РИА Новости. Один из двух пострадавших при нападении коллеги на Горьковском автозаводе, который находился в реанимации, переведен в обычную палату, сообщили РИА Новости в четверг в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Ранее главный врач городской клинической больницы №13 Александр Разумовский сообщал, что в больницу поступили два пациента 52 и 46 лет с множественными колото-резаными ранами. Состояние одного из них оценивалось как тяжелое, и после операции он был в реанимации, состояние второго оценивалось как средней тяжести.

"На сегодняшний день пострадавший переведен из реанимации в обычную палату. Состояние обоих пациентов стабильное, удовлетворительное, они получают медицинскую помощь в необходимом объеме", — сказал представитель минздрава.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © МВД РФ В Нижнем Новгороде задержали напавшего с ножом на сотрудников завода ГАЗ

СК РФ сообщил в среду, что на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным ведомства, мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Как отмечал СК, преступление совершено на почве ревности.