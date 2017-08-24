В Уфе эвакуировали около семи тысяч человек после сообщения о бомбе

УФА, 24 авг — РИА Новости. Около 7 тысяч человек были эвакуированы из двух жилых домов и торгового центра в Уфе после анонимного сообщения о заложенных взрывных устройствах, информация не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель башкирского МВД.

По данным ведомства, около 14.00 по местному времени (12.00 мск) в дежурную часть полиции поступил анонимный звонок от мужчины, который заявил, что в двух жилых домах по улице Первомайская и в одном торговом центре города Уфы заложены взрывные устройства.

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"На место выехали следственные оперативные группы отделов полиции двух районов города, кинологи со служебными собаками, спасатели и ОМОН Росгвардии. Была проведена эвакуация граждан, в общей сложности из зданий вывели около 7 тысяч человек", — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, специалисты проверили все помещения торгового центра и жилых домов, но никаких взрывных устройств или подозрительных предметов не обнаружили. Полицейские устанавливают личность звонившего, чтобы задержать его за ложное сообщение.

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