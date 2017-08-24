В Уфе эвакуировали около семи тысяч человек после сообщения о бомбе

УФА, 24 авг — РИА Новости. Около 7 тысяч человек были эвакуированы из двух жилых домов и торгового центра в Уфе после анонимного сообщения о заложенных взрывных устройствах, информация не подтвердилась, сообщил РИА Новости представитель башкирского МВД.
По данным ведомства, около 14.00 по местному времени (12.00 мск) в дежурную часть полиции поступил анонимный звонок от мужчины, который заявил, что в двух жилых домах по улице Первомайская и в одном торговом центре города Уфы заложены взрывные устройства.
В Уфе из-за сообщения о бомбе эвакуировали торговый центр https://t.co/si6hxYZo9f#новости #уфа #башкирия pic.twitter.com/zRFn848Kk7— МедиаКорСеть (@mediakorset) 24 августа 2017 г.
"На место выехали следственные оперативные группы отделов полиции двух районов города, кинологи со служебными собаками, спасатели и ОМОН Росгвардии. Была проведена эвакуация граждан, в общей сложности из зданий вывели около 7 тысяч человек", — рассказал собеседник агентства.
Посетителей торгового центра "Меркурий" эвакуировали из-за подозрительного предмета #gtrktv #News #новости #уфа https://t.co/F6xjwBKfoO— ГТРК Башкортостан (@gtrkrb) 24 августа 2017 г.
По его словам, специалисты проверили все помещения торгового центра и жилых домов, но никаких взрывных устройств или подозрительных предметов не обнаружили. Полицейские устанавливают личность звонившего, чтобы задержать его за ложное сообщение.
В Уфе из крупного торгового центра экстренно эвакуировали людей из-за угрозы взрыва #Уфа #Уфасити #Ufa #UfaTime https://t.co/JB7SsIH7ID pic.twitter.com/5YRNp4HIKC— UfaTime.ru (@UfaTime) 24 августа 2017 г.