Видео убийства Драчева пока не подтверждает, что его могли предотвратить

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Видео с места убийства чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева пока не подтверждает, что сотрудники Росгвардии могли его предотвратить, сообщил РИА Новости в четверг источник в ведомстве.

По данным следствия, ранним утром 20 августа на улице в Хабаровске спортсмена забил до смерти Анар Аллахверанов, который затем скрылся и сейчас объявлен в розыск. СК РФ заподозрил в халатности приезжавших на вызов сотрудников Росгвардии, которые не остановили потасовку.

"В ведомстве тщательно анализируется содержащееся в открытом доступе видео с места события. Предположительно, там не усматривается присутствие сотрудников вневедомственной охраны во время противоправных действий. По первичной информации, экипаж прибыл после совершения преступления", — сказал собеседник агентства.