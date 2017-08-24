Воронежец ударил 24 раза ножом подругу жены за то, что та учила его жизни

ВОРОНЕЖ, 24 авг — РИА Новости. Житель Воронежской области во время застолья ударил 24 раза ножом гостившую в его доме подругу жены за то, что та стала учить его жизни, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Трагический инцидент произошел 21 августа 2017 года, однако следствие сообщает о нем только сейчас. В доме по улице Молодежная в селе Новогремяченское Хохольского района было обнаружено тело зарезанной 50-летней местной жительницы. Следствие по данному факту возбудило уголовное дело по статье "убийство".

По подозрению в убийстве был задержан 57-летний хозяин дома. Мужчина дал признательные показания, пояснив, что в тот день он вместе со своей супругой и ее подругой отмечали его день рождения.

"Во время распития спиртного между ним и гостьей возникла ссора из-за того, что она стала учить его жизни, говорила, как ему стоит общаться со своей супругой. Недовольный таким поведением женщины, он взял на кухне нож и, вернувшись в комнату, нанес "обидчице" не менее 24 ударов ножом в область шеи и левой руки", — говорится в сообщении.

От полученных ранений гостья скончалась на месте происшествия. После этого хозяин дома вызвал сотрудников правоохранительных органов.

"Свои показания он подтвердил при проведении проверки показаний на месте. В отношении подозреваемого судом по ходатайству следственных органов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие планирует предъявление обвинения", — отмечается в сообщении.