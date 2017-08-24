В квартире на юге Москвы нашли мумифицированное тело женщины

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мумифицированное тело 64-летней женщины обнаружила в квартире жилого дома на юге столицы ее сестра; женщина умерла около месяца назад, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, москвичка обнаружила мумифицированное тело своей сестры 1953 года рождения вечером в среду в квартире одного из жилых домов по улице Болотниковской.

"В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти не обнаружено. Предположительная давность наступления смерти около одного месяца назад", — сказала собеседница агентства.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.