Под Саратовом начался крупный природный пожар

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели в Саратовской области в четверг борются с крупным низовым лесным пожаром, который уже прошел 182 гектара, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
"За это время пройдено огнем 182 гектара. Сейчас там где-то 400 квадратных метров (горит) … Пока еще нет информации о локализации, происходит горение", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в результате низового лесного пожара пострадали в основном кустарники и трава.
Она уточнила, что ближайший населенный пункт — село Тарлыковка — располагается в 10 километрах от очага возгорания.
"Угрозы нет этому населенному пункту, эвакуация населения не требуется", — отметила Куличенкова.
На месте пожара работают 20 единиц техники и 85 человек, в том числе от МЧС — пять единиц техники и 34 человека личного состава.