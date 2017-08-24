Под Саратовом начался крупный природный пожар

САРАТОВ, 24 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Спасатели в Саратовской области в четверг борются с крупным низовым лесным пожаром, который уже прошел 182 гектара, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.

Сообщение о пожаре на землях лесного фонда в Ровенском районе Саратовской области поступило около 21.00 по местному времени (20.00 мск) в среду.

"За это время пройдено огнем 182 гектара. Сейчас там где-то 400 квадратных метров (горит) … Пока еще нет информации о локализации, происходит горение", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в результате низового лесного пожара пострадали в основном кустарники и трава.

Она уточнила, что ближайший населенный пункт — село Тарлыковка — располагается в 10 километрах от очага возгорания.

"Угрозы нет этому населенному пункту, эвакуация населения не требуется", — отметила Куличенкова.

На месте пожара работают 20 единиц техники и 85 человек, в том числе от МЧС — пять единиц техники и 34 человека личного состава.