Два человека погибли в Волгоградской области во время природных пожаров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Два человека погибли, предварительно, от отравления угарным газом во время ландшафтных пожаров в Волгоградской области, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

Ранее губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба сообщил, что ландшафтные пожары в Городищенском и Среднеактубинском районах Волгоградской области, предположительно, начались из-за поджогов. На всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Из опасных зон эвакуировано более 750 человек. Всего к эвакуации были подготовлены более 5 тысяч человек. По данным МЧС РФ, в настоящее время все природные пожары в регионе локализованы.

"Два человека погибли в Ольховском районе. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом", — пояснила собеседник агентства.

На местах пожаров работают сотрудники пожарно-технических лабораторий, эксперты-криминалисты ГУМВД России по Волгоградской области, следственно-оперативные группы. Над пораженными пожарами местностями проводятся облеты с использованием квадрокоптеров с целью установления очагов возгораний. В Иловлинском районе в составе рабочей группы осуществляется вертолетный облет территории.

В настоящее время на территорию Волгоградской области прибыли силы и средства МЧС Калмыкии, Астраханской области и приступили к выполнению работ в муниципальных районах. По предварительным данным, огнем уничтожено 155 строений в пяти муниципальных районах и одном городском округе. Площадь, пройденная огнем, уточняется. Общая группировка сил превышает 6 тысяч человек, 2 тысячи единиц техники.