ГП рассматривает запрос Узбекистана по делу Гульнары Каримовой

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ рассматривает запрос Узбекистана об аресте недвижимости по делу старшей дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского надзорного ведомства.

"В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Каримовой Г., в котором содержится просьба о наложении ареста на объекты недвижимого имущества. Запрос находится на рассмотрении. По сообщению узбекской стороны информация, содержащаяся в данном запросе, является конфиденциальной", — говорится в ответе пресс-службы надзорного ведомства на запрос РИА Новости.