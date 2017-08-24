Росгвардия проводит свое расследование из-за убийства пауэрлифтера Драчева

Убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске (17)

На церемонии прощания с погибшим чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым в Хабаровске. 24 августа 2017

На церемонии прощания с погибшим чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым в Хабаровске. 24 августа 2017

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Росгвардия проводит свое расследование после возбуждения дела против сотрудников ведомства, которые, по мнению СК РФ, не смогли предотвратить убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным следствия, ранним утром 20 августа на улице в Хабаровске спортсмена забил до смерти Анар Аллахверанов, который затем скрылся и сейчас объявлен в розыск. СК РФ заподозрил в халатности приезжавших на вызов сотрудников Росгвардии, которые не остановили потасовку.

"Административное расследование проводит начальник управления Росгвардии по Хабаровскому краю полковник полиции Сергей Краев, которым будет дана оценка деятельности должностных лиц, отвечающих за подготовку и контроль несения службы подразделениями вневедомственной охраны", — говорится в релизе.

Ход административного расследования взял на контроль командующий Восточным округом национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Игорь Груднов.

Отмечается, что ведомство помогает СК РФ "полно и объективно оценить действия сотрудников управления вневедомственной охраны, выезжавших по тревожному сигналу на место происшествия".