Росгвардия проводит свое расследование из-за убийства пауэрлифтера Драчева

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Росгвардия проводит свое расследование после возбуждения дела против сотрудников ведомства, которые, по мнению СК РФ, не смогли предотвратить убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает пресс-служба Росгвардии.
"Административное расследование проводит начальник управления Росгвардии по Хабаровскому краю полковник полиции Сергей Краев, которым будет дана оценка деятельности должностных лиц, отвечающих за подготовку и контроль несения службы подразделениями вневедомственной охраны", — говорится в релизе.
Отмечается, что ведомство помогает СК РФ "полно и объективно оценить действия сотрудников управления вневедомственной охраны, выезжавших по тревожному сигналу на место происшествия".