МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Если подтвердятся данные о бездействии сотрудников Росгвардии в ситуации, предшествовавшей убийству чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, они будут уволены, заявили в ведомстве.

Сейчас в Росгвардии проходит внутренняя проверка под личным контролем окружного командования.

Конфликт между Драчевым и находящимся сейчас в федеральном розыске Аллахверановым произошел утром в воскресенье у кафе "Галерея" в центре Хабаровска. Во время драки Драчев пропустил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы. Аллахверанов скрылся и объявлен в розыск.

Следователи заподозрили в халатности приезжавших на вызов сотрудников Росгвардии, которые не остановили потасовку. Отмечается, что из-за их бездействия между мужчинами произошла еще одна драка, которая и привела к смерти пауэрлифтера. При этом, как рассказал РИА Новости источник в Росгвардии, видео с места убийства Драчева пока не подтверждает, что сотрудники ведомства могли его предотвратить.

СК расследует уголовное дело по статье "Убийство", она предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Подозреваемого ищут, за информацию о его местонахождении полиция обещала вознаграждение в 500 тысяч рублей.