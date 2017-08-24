Суд рассмотрит дело о погроме на Хованском кладбище в Москве 29 августа

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Щербинский суд Москвы 29 августа приступит к рассмотрению дела о беспорядках на Хованском кладбище столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Рассмотрение дела по существу начнется 29 августа в 14.00", — отметили в суде, добавив, что срок ареста подсудимым продлен до февраля.

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае прошлого года — в "побоище" участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.

Расследование показало, что приезжие из ближнего зарубежья "нанесли травмы гражданам и повредили несколько припаркованных автомобилей". Были возбуждены дела о хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении имущества. Подозреваемые содержатся в СИЗО.

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, параллельно Следственный комитет занимается другим уголовным делом по этой же истории, но по более тяжким статьям — об избиении до смерти и другим. По этому делу, по разным данным, проходит 16 или 17 человек, в том числе бывший полицейский Никита Мошенко и предполагаемый организатор "побоища" — соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников.