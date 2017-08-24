После убийства Драчева возбудили дело в отношении сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дело о халатности заведено на сотрудников Росгвардии в рамках расследования убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в ходе драки в Хабаровске, сообщили в СК России в четверг.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю в отношении двух сотрудников экипажа группы задержания управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бездействие сотрудников позволило молодому человеку продолжить свои агрессивные действия в отношении потерпевшего. В результате этого между ними произошла еще одна драка, в ходе которой Анар Алияр оглы Аллахверанов нанес несколько ударов мужчине, от которых тот скончался.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошел конфликт между Андреем Драчевым и находящимся сейчас в федеральном розыске Анаром Алияр оглы Аллахверановым, который профессионально занимался боевыми видами спорта. В результате драки Андрей получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он и скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся.

Следствие расследует уголовное дело по статье "убийство", наказание по которой предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемого ищут, за информацию о его местонахождении полиция обещала вознаграждение в 500 тысяч рублей.