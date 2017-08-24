Киберпреступность в России за три года выросла в шесть раз

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Число IT-преступлений в России с 2013 года выросло в шесть раз, эта тенденция сохраняется, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка.
Всемирная сеть широко используется для пропаганды различных экстремистских идей. В минувшем году в России две трети преступлений экстремистской направленности и каждое девятое преступление террористического характера совершены с использованием сети.
Ущерб от IT-преступлений за первую половину этого года превысил 18 миллионов долларов.
Такие данные Чайка озвучил на встрече генеральных прокуроров стран БРИКС, состоявшейся в четверг в Бразилии.