Киберпреступность в России за три года выросла в шесть раз

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Число IT-преступлений в России с 2013 года выросло в шесть раз, эта тенденция сохраняется, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка.

"В РФ число преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, с 2013 по 2016 год увеличилось в шесть раз (с 11 тысяч до 66 тысяч). Значительный их рост наблюдается и в текущем году (+26%, 40 тысяч)", — цитирует Чайку пресс-служба ведомства.

Всемирная сеть широко используется для пропаганды различных экстремистских идей. В минувшем году в России две трети преступлений экстремистской направленности и каждое девятое преступление террористического характера совершены с использованием сети.

Ущерб от IT-преступлений за первую половину этого года превысил 18 миллионов долларов.

Такие данные Чайка озвучил на встрече генеральных прокуроров стран БРИКС, состоявшейся в четверг в Бразилии.