ВЛАДИВОСТОК, 24 авг — РИА Новости. Вступил в законную силу приговор суда, на котором назначили пожизненное лишение свободы жителю Приморья, признанному виновным в резонансном убийстве беременной жены и трех детей в 2014 году, сообщает прокуратура края.

"По итогам обсуждения последствий вердикта председательствующий согласился с позицией обвинения и назначил подсудимому за содеянное пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Осужденный и его адвокат обжаловали приговор, оспаривая его законность и обоснованность, а также назначенную меру наказания. Верховный Суд Российской Федерации признал приговор суда первой инстанции законным, оставив назначенное наказание без изменения. Приговор считается вступившим в законную силу", — говорится в сообщении.

Преступления совершены в частном доме, где жила семья. По данным прокуратуры, на фоне семейных и финансовых неурядиц глава семейства решил убить членов своей семьи, задушив их. Его супруга была беременна. По данным краевого СУСК РФ, после убийств мужчина попытался покончить с собой. Расследование уголовного дела вели сотрудники регионального СУСК и краевой полиции.

Изначально фигуранта признали невменяемым. Однако повторная экспертиза показала, что мужчина осознавал фактический характер своих действий и мог руководить ими. Выводы о вменяемости фигуранта были подтверждены и в Московском исследовательском центре психиатрии имени В.П. Сербского.