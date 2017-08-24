В Волгоградской области считают, что пожары могли начаться из-за поджогов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Ландшафтные пожары в Городищенском и Среднеактубинском районах Волгоградской области, предположительно, начались из-за поджогов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба.

"Обращусь еще раз к правоохранительным органам, спецслужбам. Как правило, везде присутствует человеческий фактор. Да, есть перехлест проводов, мы склоняемся, что по этой причине произошло возгорание в Михайловском районе. Но что касается Городищенского, Среднеактубинского районов, есть предположения о возможности целенаправленных поджогов. Там есть и земельные вопросы, сокрытие определенных недоработок. Умышленные или неумышленные эти действия, это отдельная история, прошу на это обратить внимание", — пояснил Бочаров.

Он добавил, что самая сложная ситуация в городском округе Михайловка, там пожар уже ликвидирован. Также губернатор выделил Камышинский район, где возгорания произошли в промзоне, а также Волгоград, где вспыхнули дачные массивы. На территории области пожарами уничтожены более 150 строений.

По данным МЧС, всего в ликвидации пожаров задействовано более 5 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники. Как отмечается, группировка по тушению пожаров включает подразделения федеральной противопожарной службы по Волгоградской области, государственной пожарной охраны, Росгвардии, МВД, РЖД, добровольные пожарные формирования, представителей казачества и волонтеров.

В МЧС добавили, что дополнительно в Волгоградскую область прибывают пожарно-спасательные формирования из Ростова-на-Дону, Чечни, Астрахани, Калмыкии, Ставрополя, Северной Осетии, Краснодарского края. В 20.00 мск на территории шести населенных пунктов была объявлена локализация пожаров. Более 700 человек были эвакуированы в пункты временного размещения. Пожары угрожали 40 населенным пунктам, для эвакуации были подготовлены 5 тысяч человек.