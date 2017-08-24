В Волгоградской области считают, что пожары могли начаться из-за поджогов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Ландшафтные пожары в Городищенском и Среднеактубинском районах Волгоградской области, предположительно, начались из-за поджогов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба.
Он добавил, что самая сложная ситуация в городском округе Михайловка, там пожар уже ликвидирован. Также губернатор выделил Камышинский район, где возгорания произошли в промзоне, а также Волгоград, где вспыхнули дачные массивы. На территории области пожарами уничтожены более 150 строений.
В МЧС добавили, что дополнительно в Волгоградскую область прибывают пожарно-спасательные формирования из Ростова-на-Дону, Чечни, Астрахани, Калмыкии, Ставрополя, Северной Осетии, Краснодарского края. В 20.00 мск на территории шести населенных пунктов была объявлена локализация пожаров. Более 700 человек были эвакуированы в пункты временного размещения. Пожары угрожали 40 населенным пунктам, для эвакуации были подготовлены 5 тысяч человек.