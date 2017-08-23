На Горьковском автозаводе рабочий убил трех человек из-за ревности

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Работник Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде напал с ножом на коллег, убив троих и ранив еще двоих сотрудников предприятия. Мотивом преступления в СК РФ считают ревность.

Ранним утром в среду один из сотрудников горьковского автозавода в Нижнем Новгороде напал на своих коллег с ножом. Тела трех человек с ножевыми ранениями обнаружили на территории завода. Одной из погибших была знакомая подозреваемого, убийство произошло на почве ревности, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Еще два человека пострадали и были доставлены в больницу.

"Коллектив и руководство компании глубоко потрясены случившимся инцидентом, выражают глубокое сочувствие семьям погибших и пострадавших", — говорится в заявлении "Группы ГАЗ". Как уточнили в компании, подозреваемый напал на девушку, руководствуясь личными мотивами. Другие сотрудники пострадали, пытаясь остановить злоумышленника.

Подозреваемый скрывался на территории завода и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При этом он пытался угрожать им предметом, похожим на нож, что вынудило полицейских применить табельное оружие после предупредительного выстрела в воздух. Подозреваемый был ранен и доставлен в больницу.

Как сообщил РИА Новости источник на самом предприятии, предполагаемый убийца женат, его супруга находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Расследование дела о тройном убийстве в Нижнем Новгороде по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в главное следственное управление ведомства, сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Как рассказал журналистам главврач городской клинической больницы №13 Александр Разумовский, один из пострадавших при нападении находится в тяжелом состоянии, второй — средней тяжести. По его словам, двое пациентов 52 и 46 лет были доставлены машиной скорой помощи в 7.25 мск. У обоих пострадавших — множественные колото-резаные раны, отметил он. Вместе с тем Разумовский подчеркнул, что в настоящее время у врачей нет оснований опасаться за жизни пациентов.

"Группа ГАЗ" окажет необходимую помощь и поддержку семьям пострадавших при нападении сотрудника Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде на своих коллег.

Компания оплатит все расходы по лечению пострадавших при нападении, организует похороны погибших сотрудников и будет оказывать их семьям всяческую поддержку. "Родственникам будет предложено трудоустройство на ГАЗе, помощь в оформлении детей в дошкольные учреждения, поступлении в вузы и техникумы", — говорится в заявлении "Группы ГАЗ".