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Происшествия

На Горьковском автозаводе рабочий убил трех человек из-за ревности

Сюжет:
Тройное убийство на заводе "ГАЗ" (11)
19:4923.08.2017
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© Фото : Ольга Дьякова Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде. 23 августа 2017Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде. 23 августа 2017
© Фото : Ольга Дьякова

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Работник Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде напал с ножом на коллег, убив троих и ранив еще двоих сотрудников предприятия. Мотивом преступления в СК РФ считают ревность.

Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дело об убийстве на заводе ГАЗ передали в центральный аппарат СК

Ранним утром в среду один из сотрудников горьковского автозавода в Нижнем Новгороде напал на своих коллег с ножом. Тела трех человек с ножевыми ранениями обнаружили на территории завода. Одной из погибших была знакомая подозреваемого, убийство произошло на почве ревности, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Еще два человека пострадали и были доставлены в больницу.

"Коллектив и руководство компании глубоко потрясены случившимся инцидентом, выражают глубокое сочувствие семьям погибших и пострадавших", — говорится в заявлении "Группы ГАЗ". Как уточнили в компании, подозреваемый напал на девушку, руководствуясь личными мотивами. Другие сотрудники пострадали, пытаясь остановить злоумышленника.

Подозреваемый скрывался на территории завода и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При этом он пытался угрожать им предметом, похожим на нож, что вынудило полицейских применить табельное оружие после предупредительного выстрела в воздух. Подозреваемый был ранен и доставлен в больницу.

Завод ГАЗ в Нижнем Новгророде
© Фото : страница Группа ГАЗ в Facebook
"Группа ГАЗ" уточнила, как поможет семьям погибших при нападении коллеги

Как сообщил РИА Новости источник на самом предприятии, предполагаемый убийца женат, его супруга находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Расследование дела о тройном убийстве в Нижнем Новгороде по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в главное следственное управление ведомства, сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Как рассказал журналистам главврач городской клинической больницы №13 Александр Разумовский, один из пострадавших при нападении находится в тяжелом состоянии, второй — средней тяжести. По его словам, двое пациентов 52 и 46 лет были доставлены машиной скорой помощи в 7.25 мск. У обоих пострадавших — множественные колото-резаные раны, отметил он. Вместе с тем Разумовский подчеркнул, что в настоящее время у врачей нет оснований опасаться за жизни пациентов.

Автомобили скорой помощи и полиции на месте убийства на территории завода ГАЗ в Нижнем Новгороде
© Фото : группа вКонтакте "Типичный Нижний Новгород"
Один из пострадавших при нападении на ГАЗе находится в тяжелом состоянии

"Группа ГАЗ" окажет необходимую помощь и поддержку семьям пострадавших при нападении сотрудника Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде на своих коллег.

Компания оплатит все расходы по лечению пострадавших при нападении, организует похороны погибших сотрудников и будет оказывать их семьям всяческую поддержку. "Родственникам будет предложено трудоустройство на ГАЗе, помощь в оформлении детей в дошкольные учреждения, поступлении в вузы и техникумы", — говорится в заявлении "Группы ГАЗ".

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© МВД РФ
В Нижнем Новгороде задержали напавшего с ножом на сотрудников завода ГАЗ
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Происшествия
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