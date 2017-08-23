МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Кирилл Серебренников встретит 48-летие дома и в одиночестве — Басманный суд Москвы в среду отправил обвиняемого в мошенничестве режиссера под домашний арест в квартиру на Пречистенке как минимум до 19 октября.

Как выяснилось, против режиссера дали показания другие фигуранты дела о хищении в основанной им "Седьмой студии", в том числе бухгалтер Нина Масляева, которые отметили "особо активную роль" Серебренникова в преступлении.

От следствия также стало известно, что доверенное лицо режиссера — продюсер Екатерина Воронова — уничтожила часть доказательств по делу — "черную бухгалтерию" и электронные носители. Следствие считает, что это было сделано по указанию Серебренникова.

По решению суда, режиссер не сможет общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвоката, следователя и сотрудников ФСИН. Сегодня на него должны надеть электронный браслет, который будет контролировать его передвижения. Также обвиняемому запрещено пользоваться любыми средствами связи.

Судья не стала возражать против посещения Серебренниковым театральной студии, но оставила этот вопрос на усмотрение следователя.

Серебренникову исполнится 48 лет 7 сентября, его "группа поддержки" утверждает, что у режиссера из близких родственников только родители, которые уже в весьма преклонном возрасте и по состоянию здоровья самостоятельно на улицу не выходят.

Особо активная роль

Следователь в суде сообщил, что Серебренников играл особую роль в схеме хищения субсидий, выделенных на реализацию культурных программ. Показания против режиссера дала не только бухгалтер возглавляемой им студии, но и другие фигуранты дела, в том числе бывший директор Юрий Итин.

Он не исключил, что по делу будут новые задержания, сообщив, что мошенничество совершено не только нынешними обвиняемыми, но и не установленными пока лицами.

Следователь утверждает, что Серебренникова невозможно оставить на свободе, так как он уже предпринимал попытки к бегству, пытался давить на свидетелей и косвенно участвовал в уничтожении доказательств.

По его словам, у Серебренникова есть иностранное имущество, а также вид на жительство в Латвии, а сам режиссер, будучи свидетелем по делу, просил отдать ему загранпаспорт. "Имея обязательство о явке к следователю, Серебренников уехал в командировку в Петербург, откуда мог скрыться и за рубеж", — считает сотрудник СК.

Уже исчезли важные документы, которые могли бы пролить свет на дело, заявляют в Следственном комитете.

"Продюсер Екатерина Воронова, а она является доверенным лицом Серебренникова, уничтожила часть финансовой документации — "черную бухгалтерию" и электронные носители", — подчеркнули в комитете. Сама Воронова, по данным СК, скрылась от следствия и объявлена в розыск.

Также в деле имеются показания о том, что Серебренников пытался встретиться со свидетелями и выработать с ними единую позицию по делу. В частности, две дочери экс-бухгалтера студии Нины Масляевой заявляли, что за ними ведется слежка и они видят в этом руку режиссера.

"Следствие полагает, что, оставаясь на свободе, Серебренников, учитывая его особо активную роль в совершении преступления, а также наличие сведений по предпринимаемым ранее мерам по сокрытию содеянного, может продолжить эти действия", — заявил сотрудник СК.

Прокурор поддержал эти доводы, судья Елена Ленская заняла аналогичную позицию.

"Ничего мы не воровали"

Сам Серебренников заявил в суде, что не интересуется материальной сферой, а все его силы направлены на то, чтобы Россия стала мощной культурной державой.

"Я скромный человек, я живу достаточно скромно, у меня есть дело, которому я посвящаю свою жизнь, и больше у меня ничего нет. Ничего мы не воровали. Я честный человек. Я хочу, чтобы Россия из провинциальной стала великой культурной державой", — заявил режиссер.

Он добавил, что гордится проектом "Платформа" и ему неизвестны случаи нецелевого использования выделенных на него денег. "Я активно сотрудничал со следствием, рассказывал всю правду, которую я знаю. Деньги были полностью потрачены на проект "Платформа", я им горжусь", — сказал Серебренников.

По его словам, экспериментальный проект "Платформа", объединяющий четыре направления современного искусства — театр, танец, музыку и медиа, — стал стартовой площадкой для множества молодых художников.

"Все люди, которые были там заняты, работали самоотверженно и честно. Мне не известно о случаях нецелевого расходования средств, мне не неизвестны случаи злоупотребления со стороны людей, которые занимались финансовой деятельностью", — добавил обвиняемый.

Режиссер попросил не ограничивать его свободу, чтобы он смог завершить начатые проекты — постановку в "Гоголь-центре" и съемки фильма о лидере группы "Кино" Викторе Цое. "Прошу вас разрешить мне доделать те вещи, которые необходимо доделать: фильм и спектакль. Он уже объявлен в афише "Гоголь-центра", афиши расклеены, билеты проданы", — сказал Серебренников.

Он не исключил, что мог стать жертвой оговора. "Если кто-то меня оговаривает, то я не знаю, почему, я никого не хочу обвинять", — отметил обвиняемый.

Поручительство и залог

Адвокат просил суд оставить Серебренникова на свободе, 33 деятеля культуры и искусства поручились перед судом, что он не скроется и не будет мешать расследованию.

"Серебренников всегда отличался порядочностью и добросовестностью. Я ручаюсь, что он не скроется от следствия", — написала вдова писателя Наталья Солженицина.

Также среди поручителей – директоры музеев, театров и благотворительных фондов, актеры, режиссеры. Поручительства в суд прислали певец Филипп Кирковов, телеведущие Андрей Малахов и Иван Ургант, актеры Евгений Миронов, Данила Козловский, Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова, Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Максим Матвеев, Константин Хабенский и Елизавета Боярская, писательница Людмила Улицкая, журналистка Ксения Собчак и ее муж Максим Виторган. Глава Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин накануне обратился в Следственный комитет с личным поручительством в связи с задержанием Серебренникова.

Некоторых судья допросила на заседании. Актер и режиссер, снявший фильм "Белорусский вокзал", Андрей Смирнов рассказал, что давно следит за творчеством Серебренникова и играл в его сериале "Дневник убийцы". Режиссер Алексей Мизгирев отметил, что его коллега всегда ответственно относится к своей работе. "У него нет никаких миллионов, он ведет довольно скромную жизнь", — подтвердил он.

Если поручительство покажется судье недостаточной мерой контроля, адвокат предложил денежную гарантию — он готов был внести залог в размере инкриминируемого ущерба — 68 миллионов рублей.

Внести залог также согласилась издатель Ирина Прохорова (сестра бизнесмена Михаила Прохорова). "Я готова внести залог, чтобы великий человек не сидел в СИЗО. Я без преувеличения скажу, что Кирилл Серебренников — талантливейший человек, гордость России", — сказала она в суде.

Невиданный аншлаг

Басманный суд не видел такого столпотворения со времен задержания экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, даже избрание меры пресечения самому высокопоставленному нынешнему фигуранту — бывшему в тот момент министром Алексею Улюкаеву — не вызвало такой ажиотаж.

У здания суда дежурили несколько сотен человек, в том числе видные деятели культуры. В самом суде присутствовали не менее 200 сочувствующих и представителей прессы. Судебное заседание проходило под скандирование: "Кирилл, Кирилл", "Свободу!" или сопровождалось аплодисментами.

Крики были такой громкости, что заглушали выступающие в суде стороны, а к зданию приехал начальник местной полиции, который пытался успокоить стихийный митинг. К суду также дополнительно стянули десять автобусов с силовиками: по словам очевидцев, автобусы "въезжали" в толпу, чтобы разогнать собравшихся и освободить движение на Каланчевской улице.

Приставам пришлось закрыть проход в суд для всех посетителей — таких случаев ранее не было никогда.

Проводили Серебренникова под домашний арест его сторонники песней Виктора Цоя "Перемен требуют наши сердца". Поскольку в это же время шли и другие судебные заседания, то приставы задержали нескольких поющих, но впоследствии их отпустили.