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Происшествия

В судмедэкспертизе по делу о ДТП в Балашихе нашли 45 грубых ошибок

Сюжет:
Расследование гибели мальчика в ДТП в Балашихе (57)
19:2423.08.2017
(обновлено: 19:28 23.08.2017)
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© Фото : группа "Наш Железнодорожный! Мы за безопасность граждан!" в сети вКонтактеМесто ДТП в Балашихе. Архивное фотоМесто ДТП в Балашихе. Архивное фото
© Фото : группа "Наш Железнодорожный! Мы за безопасность граждан!" в сети вКонтакте

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Судмедэксперт, который исследовал тело мальчика, погибшего в резонансном ДТП в подмосковной Балашихе, допустил 45 грубых нарушений, в частности, неверно установил причину смерти ребенка и неправильно оформил экспертизу, сообщает RT.

Ольга Алисова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения". По данным издания, экспертизу подписал заведующий отделением судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожный "Бюро СМЭ" Московской области Михаил Клейменов.

"Я не знаю, чем руководствовался судмедэксперт Михаил Клейменов, подписавший эту экспертизу, но назвать ее объективной, полной и достоверной, точно нельзя", — приводятся в сообщении слова источника, знакомого с результатами исследования экспертизы.

Как выяснило издание, судмедэксперт, исследуя тело ребенка, допустил 45 грубейших нарушений, при этом медик неправильно установил причину смерти мальчика, а вывод о наличии алкоголя в крови был сделан без проведения дополнительных экспертиз, необходимых в таких случаях.

Сотрудник правоохранительных органов в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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По словам собеседника издания, сама экспертиза была оформлена неправильно. Например, эксперт не указывал время фиксации трупных явлений и не провел целый ряд исследований, что позволяет усомниться в объективности экспертного исследования. Кроме того, отмечается, что не были исследованы полностью сердце, аорта, поджелудочная железа, селезенка, кости таза, не проведено судебно-гистологическое исследование кусочков внутренних органов, что является недопустимым.

В заключении отмечается, что эксперты не имели права делать вывод о том, что незадолго до смерти мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения, поскольку такие выводы могут делаться только на основании медицинского освидетельствования. Исследовавшие заключение специалисты подчеркивают, что объективность и полнота заключения судмедэксперта вызывает сомнение, поскольку выводы противоречат данным, указанным в исследовательской части.

Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"В ходе рецензирования заключения было установлено несоответствие указанного документа требованиям, предъявленным экспертным заключениям. Выявленные нарушения ставят под сомнение достоверность рецензируемого заключения и требуют повторной экспертизы", — говорится в тексте специалистов, исследовавших заключение судмедэксперта Клейменова.

Железнодорожный суд Подмосковья 28 августа приступит к рассмотрению по существу дела Ольги Алисовой, которая насмерть сбила шестилетнего мальчика в Балашихе.

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