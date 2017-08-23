В судмедэкспертизе по делу о ДТП в Балашихе нашли 45 грубых ошибок

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Судмедэксперт, который исследовал тело мальчика, погибшего в резонансном ДТП в подмосковной Балашихе, допустил 45 грубых нарушений, в частности, неверно установил причину смерти ребенка и неправильно оформил экспертизу, сообщает RT.
Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения". По данным издания, экспертизу подписал заведующий отделением судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожный "Бюро СМЭ" Московской области Михаил Клейменов.
"Я не знаю, чем руководствовался судмедэксперт Михаил Клейменов, подписавший эту экспертизу, но назвать ее объективной, полной и достоверной, точно нельзя", — приводятся в сообщении слова источника, знакомого с результатами исследования экспертизы.
Как выяснило издание, судмедэксперт, исследуя тело ребенка, допустил 45 грубейших нарушений, при этом медик неправильно установил причину смерти мальчика, а вывод о наличии алкоголя в крови был сделан без проведения дополнительных экспертиз, необходимых в таких случаях.
В заключении отмечается, что эксперты не имели права делать вывод о том, что незадолго до смерти мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения, поскольку такие выводы могут делаться только на основании медицинского освидетельствования. Исследовавшие заключение специалисты подчеркивают, что объективность и полнота заключения судмедэксперта вызывает сомнение, поскольку выводы противоречат данным, указанным в исследовательской части.
Железнодорожный суд Подмосковья 28 августа приступит к рассмотрению по существу дела Ольги Алисовой, которая насмерть сбила шестилетнего мальчика в Балашихе.