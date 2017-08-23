МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Советник президента РФ Владимир Толстой назвал "постыдной историей" ситуацию с задержанием и домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова и заявил, что надеялся на его освобождение под залог.

"Я надеялся, что его отпустят под залог, поэтому, конечно, в этом смысле надежды не оправдались", — сказал Толстой.

Он уверен, что за невиновность Серебренникова будут продолжать бороться. "Конечно, на мой взгляд, это довольно постыдная история", — подчеркнул Толстой.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Басманный суд Москвы в среду поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Виновным режиссер себя не считает.