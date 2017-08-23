В Петербурге поймали подростков, нападавших на прохожих

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Полицейские в Петербурге задержали двух подростков, которые выкладывали в интернет видеозаписи с нападениями на случайных прохожих, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что полиция проверяет факт появления видеороликов, на которых малолетние хулиганы нападают на случайных прохожих и наносят вред чужому имуществу.

"В настоящее время задержаны двое несовершеннолетних участников группы. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям "грабёж" и "вандализм". Установлено ещё несколько участников группы, принимаются меры по их задержанию", — сказал собеседник агентства.