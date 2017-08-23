Мединский о ситуации вокруг Серебренникова: знаю, что это дело не заказное

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Ходова. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал ситуацию вокруг Кирилла Серебренникова "очень печальной", заявив при этом, что дело в отношении режиссера "не заказное".

"Я точно знаю, что не заказное. У меня есть источник", — сказал Мединский журналистам в среду.

Басманный суд Москвы в среду поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссер будет отбывать домашний арест в своей квартире в центре Москвы.