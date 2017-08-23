Михалков назвал ситуацию вокруг Серебренникова "кукольной истерикой"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Режиссер, глава Союза кинематографистов Никита Михалков назвал ситуацию вокруг режиссера Кирилла Серебренникова "кукольной истерикой".

"Разговор идет о том, что его пытаются заключить из-за его точки зрения и творческих планов и мыслей, — это безумие и это ужасно. Если говорить о том, что украдены деньги, значит надо доказать, что не украдены. Вообще эта истерика, которая есть, она такая кукольная", — сказал Михалков журналистам в среду.

По его словам, нельзя делать из этой ситуации серьезную политическую акцию, так как она показывает возможность "коллективного, массового влияния на нее и переведение из совсем простой плоскости о том, куда делись деньги, в идеологическую плоскость". "Какой кошмар! Его наказывают за то, что он показывает в Большом театре гениталии Нуреева. Ну не об этом же речь", — заметил Михалков.

Он подчеркнул, что в ситуации с Серебренниковым есть надуманность. "Я очень желаю, чтобы все разрешилось правильно. Он себя не признает виновным, значит, он не виноват, это будет доказано. Дай бог ему здоровья", — добавил Михалков.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

Басманный суд Москвы в среду поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Виновным он себя не считает.