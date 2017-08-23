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Происшествия

Юрский об аресте Серебренникова: это как стреножить артиста балета

Сюжет:
Дело Кирилла Серебренникова (80)
17:2423.08.2017
(обновлено: 17:25 23.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников у здания Басманного суда. 23 августа 2017Режиссер Кирилл Серебренников у здания Басманного суда. 23 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Народный артист РСФСР Сергей Юрский не верит в виновность Кирилла Серебренникова и считает, что домашний арест для режиссера подобен танцу связанного по ногам артиста балета.

Режиссер Кирилл Серебренников после заседания Басманного суда в Москве. 23 августа 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Каменькович назвал абсурдом и маразмом решение об аресте Серебренникова
Басманный суд Москвы в среду поместил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер будет отбывать домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. На Серебренникове будет электронный браслет для контроля его передвижений.

Во время домашнего ареста режиссеру запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвоката, следователя и сотрудников ФСИН. Также ему запрещено пользоваться почтой, интернетом, а телефон он сможет использовать только для вызова экстренных служб.

"Домашний арест для Кирилла, это все равно что взять и стреножить артиста балет – танцуй! Нельзя арестовывать человека, когда он публичен, он все время на глазах. Я считаю, что это мошенничество не имело места, мы же все видели, что у Кирилла нет этих миллионов. Те, кто его арестовывали, хотели вызвать то, что сейчас происходило у Басманного суда", — сказал Юрский РИА Новости.

Режиссер Кирилл Серебренников на заседании Басманного суда в Москве. 23 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Суд поместил Серебренникова под домашний арест
Юрский в среду приходил поддержать режиссера к зданию суда. Возле зала суда с 11 часов утра собралось внушительное число людей — не менее 500 человек.Поддержать Серебренникова пришли поклонники его творчества, а также известные деятели культуры и искусства.

Режиссера задержали в понедельник в Петербурге, где он с конца июля снимал фильм "Лето" о раннем периоде творчества музыканта Виктора Цоя. Защита заявляла, что во внезапном задержании не было необходимости: Серебренников, по словам адвоката, добровольно явился бы по повестке в СК РФ.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников после заседания Басманного суда в Москве. 23 августа 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Режиссер Кирилл Серебренников после заседания Басманного суда в Москве. 23 августа 2017
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Происшествия
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