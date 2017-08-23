В Ингушетии в дом, где скрывались члены "малгобекской банды", нашли оружие

НАК: в доме в Ингушетии, где скрывались члены "малгобекской банды", была мастерская по изготовлению СВУ, еще найдены гранатометы, автоматы и пистолеты