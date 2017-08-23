Прилепин считает, что процесс по делу Серебренникова должен быть прозрачным

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин, комментируя решение суда о помещении режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест, заявил РИА Новости, что перед законом должны быть все равны, а судебно разбирательство должно быть прозрачным.

Басманный суд Москвы в среду поместил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер будет отбывать домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. На Серебренникове будет электронный браслет для контроля его передвижений. Во время домашнего ареста режиссеру запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвоката, следователя и сотрудников ФСИН. Также ему запрещено пользоваться почтой, интернетом, а телефон он сможет использовать только для вызова экстренных служб.

"Я с одной стороны не считаю, что должно быть какое-то избирательное право — перед законом все равны, но и для всех требующим немедленного распятия, могу сказать — я неплохо знаю жизнь патриотических художников в 90-е и нулевые годы, посадить можно многих, включая и меня, за самые разные вещи. Крайне осторожно нужно высказываться на эти темы. Конечно, нужно требовать прозрачности суда, но любое сказанное нами агрессивное слово к нам и вернется, хотелось бы честности подхода", — сказал Прилепин РИА Новости.

По мотивам романа Прилепина "Санькя" Серебренников в 2011 году поставил спектакль "Отморозки".

Режиссера задержали в понедельник в Петербурге, где он с конца июля снимал фильм "Лето" о раннем периоде творчества музыканта Виктора Цоя. Защита заявляла, что во внезапном задержании не было необходимости: Серебренников, по словам адвоката, добровольно явился бы по повестке в СК РФ.

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