У подозреваемого в убийстве работника ГАЗа есть жена и маленький ребенок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве трех человек работник Горьковского автозавода женат, его супруга в настоящее время находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, сообщил РИА Новости источник на предприятии.

Ранее СК РФ сообщил, что на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным ведомства, утром 23 августа на предприятии мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Как отмечал СК, преступление совершено на почве ревности.

По словам собеседника агентства, подозреваемый женат.

"У него жена сейчас в декретном отпуске с маленьким ребенком", — сказал он.

Собеседник добавил, что у подозреваемого были отношения с лаборантом предприятия, которую он заподозрил в романе с начальником цеха. "Он пришел разобраться с ними, а остальные коллеги, один из которых погиб, а двое получили ранения, предположительно, оказались рядом, попали под руку", — пояснил источник.