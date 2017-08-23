Режиссер Учитель уверен, что Серебренников не мог похитить деньги

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель не верит, что Кирилл Серебренников мог присвоить себе денежные средства и совершить преступление.

"Когда талантливого, оригинального человека, когда ему дают финансовое обеспечение, это видно всегда на сцене и на телевидении. И если его в чем-то обвиняют, то, наверно, следствие идет и в чем-то будет разбираться, это мне трудно сказать. Но я убежден, что никакого присвоения денежных средств со стороны Кирилла быть не может, потому что он так увлечен своим делом, что ни копейки не пустит в сторону", — сказал Учитель журналистам в среду.

Басманный суд Москвы в среду поместил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября по делу о мошенничестве. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение.