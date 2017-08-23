Источник заявил о десяти пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса после столкновения с тремя машинам в Ростовской области возросло до 10 человек, восемь из них госпитализированы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее представитель ГУ МВД по региону сообщил, что в Егорлыкском районе произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из Ставрополя в Москву, и автомобилей Daewoo Matiz и "ВАЗ-2111". Сообщалось о семи пострадавших, пять из которых находятся в состоянии средней тяжести. По данным источника, ДТП произошло на 82 километре автодороги Ростов — Сальск.

"По уточненным данным, пострадали 10 человек, из них восемь госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в автобусе было 40 человек. Возгорания после ДТП не произошло. Обстоятельства ДТП выясняются.