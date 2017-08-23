Прокуратура начала проверку в связи с аварийной посадкой Ми-8 под Иркутском

ИРКУТСК, 23 авг – РИА Новости. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с вынужденной посадкой вертолета Ми-8 в Черемховском районе Иркутской области, сообщает надзорное ведомство.

В среду 23 августа в Черемховском районе Иркутской области во время тренировочного полета из-за неисправности гидросистемы вертолет Ми-8 Иркутского авиазавода совершил вынужденную посадку. На борту вертолета находилось три члена экипажа. В результате аварийной посадки никто не пострадал. Воздушное судно повреждений не получило.

"В связи с данным авиационным инцидентом Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки соблюдения законодательства о безопасности полетов", — говорится в сообщении прокуратуры.

Проверку будет проводить Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.